Уилкшир: «Кокорин может забивать и в Италии»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением об игре нападающего «Ариса» Александра Кокорина, права на которого принадлежат итальянской «Фиорентине».

Напомним, ранее 32-летний россиянин был признан лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра. Уилкшир считает, что Кокорин способен забивать голы и в итальянской Серии А.

«Так держать, Саша! Он может забивать и в Италии. В аренде Кокорин показал, на что способен. Сейчас у него есть возможность показать, что его зря отправили на Кипр», — приводит слова Уилкшира Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.