В «Арисе» отреагировали на слухи об интересе «Динамо» к Шпилевскому

«Динамо» ищет нового главного тренера. В пятницу московский клуб официально объявил о расставании со Славишей Йокановичем по соглашению сторон. «Бело-голубых» связывают не только с Марко Николичем, но и с Алексеем Шпилевским. Комментарий на этот счёт дал Алексей Дозорцев, который работает на должности директора по маркетингу в «Арисе». Именно эту команду тренирует сейчас Шпилевский на Кипре.

«Нам ничего об этом неизвестно. У тренера действующий контракт с «Арисом». Мы занимаемся тем, что доигрываем чемпионат. Нам нет дела до того, что происходит в «Динамо». Мы не можем это комментировать», - высказался Дозорцев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Динамо» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.