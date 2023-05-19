«Динамо» выступило с официальным заявлением. В нём клуб сообщил об уходе Славиши Йокановича с должности главного тренера команды. Отмечается, что «Динамо» и Йоканович расстаются по соглашению сторон.

«Наш клуб благодарит Славишу и желает ему удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении «бело-голубых».

Объявление «Динамо» не стало сюрпризом. В московском клубе уже после поражения против «Ахмата» (0:3) сообщили, что Йоканович уходит.

Славиша Йоканович отработал в «Динамо» 11 месяцев. За это время команда провела 37 официальных матчей, в которых отпраздновала 16 побед при 8 ничьих и 14 поражениях.