Петржела: «Ведущие клубы РПЛ летом поборются за Кокорина»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина, правами на которого владеет итальянская «Фиорентина».

По мнению чешского специалиста, 32-летний футболист всё ещё способен выступать на высоком уровне. Петржела не верит в то, что Кокорин ещё хотя бы раз сыграет в чемпионате Италии, однако ожидает увидеть серьёзную борьбу за опытного нападающего между ведущими клубами РПЛ.

«Кокорин может играть на высоком уровне, когда у него есть мотивация. На Кипре Александр снова влюбился в футбол и стал показывать результат, а в «Фиорентине» он чувствовал себя чужим. Он станет усилением для «Зенита», ЦСКА, «Динамо», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам текущего сезона. За «Арис» россиянин провёл в общей сложности 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.