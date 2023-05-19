«Динамо» хочет вернуть Бальбуэну, но есть проблема

Защитник Фабиан Бальбуэна был отстранён от тренировочного процесса в «Коринтиансе». 31-летний парагваец не оправдал ожиданий, и тренер команды делает ставку на других игроков, ведь Бальбуэна уходит в июне по истечению срока аренды.

«Динамо» имеет желание вернуть Бальбуэну, чей действующий контракт в Москве рассчитан ещё на два года. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Впрочем, есть проблема – жена игрока хочет жить ближе к родной стране. Именно по этой причина Фабиан ушёл из «Динамо» в прошлом году.

Всего за «Динамо» Бальбуэна провёл 32 матча, в которых записал на свой счёт три гола.