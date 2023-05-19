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Агент рассказал, сможет ли защитник «Ахмата» Тодорович сыграть с «Химками»

19 Мая 2023 • 16:10 Комментировать
Ахмат
...
Химки
20.05 19:00

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, рассказал, сможет ли футболист принять участие в матче 28-го тура РПЛ против «Химок».

Напомним, 26-летний босниец получил повреждение в матче 27-го тура против «Динамо» (3:0). По словам агента, хоть болевые ощущения всё ещё беспокоят Тодоровича, он готов принять участие в ближайшей встрече.

«Дарко сказал, что нога по-прежнему болит, есть дискомфорт, но он будет играть, он готов выйти на поле», — цитирует Попова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тодорович провёл за «Ахмат» 13 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Матч «Ахмат» — «Химки» состоится завтра, 20 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Горан Попов Ахмат Дарко Тодорович
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АХМАТ ХИМКИ
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