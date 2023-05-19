Талалаев отправился вместе с «Химками» в Грозный

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев полетел вместе со своей командой в Грозный на матч 28-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Летит ли Андрей Талалаев в Грозный с командой? Конечно летит», — приводит слова пресс-атташе подмосковного клуба Ильи Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Талалаев возглавлял «Ахмат» в период с 2020 по 2022 год. Специалист покинул грозненский клуб в сентябре прошлого года прямо в перерыве матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3).

Матч «Ахмат» — «Химки» состоится завтра, 20 мая. Начало — в 19:00 по московскому времени. На данный момент коллектив из Подмосковья занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Грозненцы, в свою очередь, идут на пятой строчке, имея в своём активе 46 баллов.