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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Евро-Футбол.Ру» объявляет о сотрудничестве со «СКА-Хабаровском» эксклюзив

19 Мая 2023 • 15:33 Комментировать

Российское сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объявило о начале сотрудничества с командой Первой лиги «СКА-Хабаровск».

В рамках партнёрства на сайте «Евро-Футбол.Ру» болельщики хабаровского клуба смогут читать эксклюзивные новости, интервью футболистов и тренеров команды, а также первыми узнают о громких и важных событиях в клубе.

Футбольный клуб СКА был создан в 1946 году при хабаровском окружном Доме офицеров.

В 2017 году СКА вышел в Премьер-лигу. После выступления в Российской премьер-лиге хабаровский клуб зарекомендовал себя амбициозной и заметной командой. По итогам дебютного сезона в Премьер-лиге команда стала узнаваемой болельщиками по всей России.

В сезоне-2021/22 хабаровский клуб в третий раз в своей истории пробился в зону стыковых матчей за право участвовать в Премьер-лиге. СКА был предельно близок к тому, чтобы вернуться в РПЛ.

«Евро-Футбол.Ру» и «СКА-Хабаровск» пришли к совместному решению о сотрудничестве и партнёрстве с целью популяризации футбола на Дальнем Востоке. Хабаровский клуб является флагманом крупного российского региона и ставит перед собой цель – выйти в РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ СКА-Хабаровск Евро-футбол.ру
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