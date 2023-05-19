Гендиректор «Зенита» обратился к активным фанатам

Активные фанаты «Зенита» бойкотируют матчи из-за внедрения на российских стадионах системы Fan ID. Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба, дал комментарий на этот счёт.

По словам Медведева, он рад, что «Зенит» постепенно приближается к полной заполняемости стадиона.

«Хотел бы публично ещё раз выразить надежду, что «Вираж» наконец‑то поймёт, что та форма протеста, которую выбрали фанаты, не самая лучшая. Я неоднократно призывал в личных беседах, и теперь – через СМИ, чтобы «Вираж» вернулся», - сказал Медведев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» по итогам позапрошлого тура оформил пятый титул чемпиона России подряд.