Зиньковский рассказал, что общего между Абаскалем и Карпиным

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос, есть ли что-то общее между тренерами Гильермо Абаскалем и Валерием Карпиным. С испанцем Зиньковский работает в своём клубе, а с россиянином пересекался в сборной России.

«Внимание к прессингу. Но у каждого тут свои нюансы», - сказал Зиньковский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В настоящий момент Гильермо Абаскаль готовит «Спартак» к дерби с ЦСКА. Матч пройдёт в ближайшее воскресенье, 20 мая. На текущий момент «красно-белые» занимают в турнирной таблице Премьер-лиги четвёртое место, а «армейцы» - второе.