Зиньковский высказался о диете Карпина

В марте атакующий хавбек «Спартака» Антон Зиньковский дебютировал за сборную России под руководством Валерия Карпина. Футболист высказался о требованиях тренера национальной команды в плане диеты.

По словам Зиньковского, он ещё в прошлом году попытался изменить питание, отказавшись от сладкого и мучного.

«Стало лучше, процент жира уменьшился. Но все равно это трудоёмкий процесс. За неделю нельзя довести свой организм до 6% жира и стать Гаретом Бэйлом, отказавшись от всего», - сказал Зиньковский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 21 мая – против ЦСКА на своём поле.