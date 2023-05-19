Назван ещё один кандидат на должность тренера «Динамо»

«Динамо» ищет главного тренера после отставки Славиши Йокановича. С «бело-голубыми» связывают Марко Николича, но серб является не единственным кандидатом. Как сообщает в своём телеграм-канале журналист Роман Нагучев, московский клуб оценивает кандидатуру Алексея Шпилевского, который сейчас хорошо работает на Кипре с «Арисом».

По данным Нагучева, «динамовцы» уже связывались со Шпилевским, чтобы узнать о его дальнейших планах.

На текущий момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 20 мая, - против «Торпедо» на поле соперника.