Смородская: «Карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра.

«Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, что Кокорин принадлежит «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл в составе своей команды 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 800 тысяч евро.