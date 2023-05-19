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Смородская: «Карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят»

19 Мая 2023 • 14:33 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
1 1.98 X 3.40 2 3.95
21.05 16:00

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра.

«Я очень рада, поздравляю Александра. Но его карьера идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, что Кокорин принадлежит «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне 32-летний нападающий провёл в составе своей команды 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 800 тысяч евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Ольга Смородская
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