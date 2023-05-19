Раскрыты условия трансфера Кухты из «Локомотива»

Недавно «Локомотив» объявил о полноценном трансфере форварда Яна Кухты в «Спарту». С прошлого лета футболист выступал за пражан на правах аренды. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «железнодорожники» продали Кухту за 2,3 миллиона евро. Также московский клуб получит 10% от суммы следующего трансфера игрока.

Отмечается, что в прошлом году за аренду Яна Кухты «Спарта» заплатила «Локомотиву» 1 миллионов евро.

Добавим, что за «Локомотив» Ян Кухта провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт три гола.

«Локомотив» на текущий момент занимает десятое место в турнирной таблице российского чемпионата.