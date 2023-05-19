Силкин — о Кокорине: «То, что его признали лучшим – это достижение, но не забывайте, в какой лиге он играет»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об успехах нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее сообщалось, что 32-летний россиянин был признан лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Кипра. Силкин отметил талант футболиста, но призвал не забывать о том, в какой лиге выступает Кокорин. По мнению тренера, чемпионат Кипра по уровню сильно уступает Российской премьер-лиге.

«То, что его признали лучшим – это достижение, но всё равно не забывайте, в какой лиге он играет. Кокорин — очень талантливый парень. К сожалению, он растратил все свои способности на ненужные вещи, от него ждали большего», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Ближайшим летом нападающий должен будет вернуться в итальянскую «Фиорентину», которой он принадлежит.