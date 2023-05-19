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Месси отказался от 500 миллионов евро, «Спартак» бросил перчатку «Зениту», а «Реал» нашёл замену Анчелотти – в главных слухах недели рубрика

19 Мая 2023 • 14:15 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, какое будущее себе выбрал Лионель Месси, за счёт чего «Спартак» собирается конкурировать с «Зенитом», и кого планирует пригласить «Реал» на замену Карло Анчелотти. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси отказался от 500 млн евро

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает через шесть недель, и его будущее остаётся туманным. На неделе появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» предлагает аргентинцу невероятные 500 миллионов евро в год (раньше говорилось в основном о 400 миллионах). Впрочем, для Месси приоритетным вариантом остаётся возвращение в «Барселону». Вопрос в том, смогут ли каталонцы обеспечить камбэк Лео в финансовом плане, ведь клуб до сих пор испытывает серьёзные трудности.  

«ПСЖ» принял решения по Месси, Неймару и Мбаппе

В «ПСЖ», похоже, осознают, что наличие в составе Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе порождает проблемы, в том числе ставит тренера в жёсткие рамки по выбору схемы и состава. По слухам, в Париже планируют расставание с двумя звёздами атаки. Гранд Лиги 1 ожидает отъезда Месси в конце сезона, а также будет стараться продать Неймара. К бразильцу вроде бы есть интерес из Англии. План «ПСЖ» состоит в том, чтобы строить команду вокруг Мбаппе. В клубе надеются, что такой подход позволит сохранить Килиана в своих рядах.

«Спартак» бросил перчатку «Зениту»

На сегодняшний день «Спартаку» сложно конкурировать с «Зенитом». В московском клубе настроены сократить разрыв за счёт подписания качественных футболистов. На днях в прессе появилась информация о том, что «красно-белые» готовят топ-трансфер по меркам РПЛ на ближайшее лето. «Спартак» хочет подписать статусного игрока с именем, поигравшего в европейском чемпионате. При этом этот игрок должен быть не старше 27 лет. На такой трансфер московский клуб готов потратить от 15 до 20 миллионов евро. Для российского футбола в нынешних реалиях это серьёзная сумма.

«Реал» хочет подписать трёх топ-игроков

В каждую линию по звезде. О таком плане «Реала» на трансферное лето касаемо полевых игроков пишет пресса. Так, мадридцы рассчитывают подписать защитника Альфонсо Дэвиса, полузащитника Джуда Беллингема и нападающего Килиана Мбаппе. Если говорить о Беллингеме, то есть информация, что «сливочные» уже согласовали с 19-летним игроком условия личного контракта. Теперь «Реал» якобы готовит предложение для «Боруссии». А вот по Мбаппе всё сложно. Появлялись сообщения, что в Мадриде сомневаются насчёт этой сделки, учитывая финансовую составляющую – запросы «ПСЖ» и самого футболиста.

«Реал» нашёл замену Анчелотти

«Реал» на днях потерпел болезненное поражение в Лиге чемпионов – 0:4 от «Манчестер Сити». Слухи и раньше говорили о возможном уходе из мадридского клуба Карло Анчелотти, а теперь давление на итальянца лишь усилилось. Судя по сообщениям из прессы, «Реал» не станет увольнять Анчелотти ближайшим летом. Флорентино Перес настроен позволить итальянцу отработать его действующий контракт. А вот через год смена рулевого на «Сантьяго Бернабеу» вполне реальна. Поговаривают, что «сливочные» хотят пригласить Хаби Алонсо, который хорошо проявляет себя в «Байере». У молодого испанца следующим летом как раз истекает контракт в Леверкузене.

Слухи собирал Александр Тихий.  

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