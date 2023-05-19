Зиньковский описал Карпина с помощью трёх слов

Футболист «Спартака» Антон Зиньковский с помощью трёх слов описал Валерия Карпина, работающего с «Ростовом» и со сборной России.

«Требовательный, харизматичный и уверенный», - сказал о Карпине Зиньковский, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в марте Зиньковский впервые сыграл за сборную России. Атакующий полузащитник принял участие в товарищеских матчах против Ирана (ничья 1:1) и Ирака (победа 2:0). В первой игре Зиньковский записал на свой счёт результативный пас.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Зиньковский провёл за «Спартак» 34 матча и забил три гола.