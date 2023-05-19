В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о планах клуба на ближайшее трансферное окно.

Еремякин не смог назвать точное количество новичков, которые летом пополнят «Оренбург», отметив при этом, что общее понимание о дальнейших действиях у клуба есть.

«Мы уже понимаем, что нам надо делать. До топовых трансферов мы недотягиваем, но находим тех, кто будет очень солидно выглядеть», — цитирует Еремякина «РБ Спорт».

После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч команда Марцела Лички проведёт завтра, 20 мая, против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.