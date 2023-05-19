Сенников: «Два-три легионера уйдут из «Зенита»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался насчет возможного ухода легионеров из петербургского «Зенита».

«Иностранцы хорошего уровня, хотят играть в еврокубках и быть на виду в Европе. Поэтому, мне кажется, два-три футболиста уйдут из «Зенита» в ближайшее трансферное окно», - приводятся слова Сенникова на страницах издания «Спорт уик-энд».

«Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России. Этот титул стал для подопечных Сергея Семака пятым подряд. В ближайшем поединке «Зенит» сыграет на выезде против «Оренбурга», встреча состоится 20 мая.