Тошич: «Чалов - лучший нападающий в России»

Экс-игрок московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.

«Чалов регулярно играет и забивает - сейчас это лучший нападающий в России. Рад, что у него все получается. У Феди уже семнадцать голов. Это отличный результат», - приводятся слова Тошича на страницах издания Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Чалов провел 27 поединков, в которых отметился 17 забитыми мячами (пять – с пенальти) и четырьмя голевыми передачами

После 27 туров ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Следующий поединок «армейцы» проведут против «Спартака» 21 мая.