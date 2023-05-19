Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Не удивлён, что Кокорин стал лучшим в чемпионате Кипра»

19 Мая 2023 • 13:31 Комментировать
Торино
...
Фиорентина
1 1.98 X 3.40 2 3.95
21.05 16:00

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам текущего сезона.

Ветеран признался, что успехи российского футболиста его не удивляют.

«Не удивлён, что Кокорин стал лучшим в чемпионате Кипра. Он игрок высокого класса. Кокорин нашёл себе нормальную команду и получат удовольствие от игры», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В составе кипрской команды нападающий выступает на правах аренды, а принадлежит он итальянской «Фиорентине».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 14:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.78 3.80 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
14:59 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский рассказал, что общего между Абаскалем и Карпиным
14:54 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский высказался о диете Карпина
14:49 · Россия. Премьер-лига
Назван ещё один кандидат на должность тренера «Динамо»
14:47 · Россия. Первая лига
Газизов: «Кокорин проявит себя в «Фиорентине», если ему дадут шанс»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Карьера Кокорина идёт на спад, и никакие награды ничего не изменят»
14:23 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты условия трансфера Кухты из «Локомотива»
14:19 · Россия. Премьер-лига
Силкин — о Кокорине: «То, что его признали лучшим – это достижение, но не забывайте, в какой лиге он играет»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Матч «Спартака» и ЦСКА — это дерби всея Руси»
13:57 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский описал Карпина с помощью трёх слов
13:46 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали о трансферных планах
13:41 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Два-три легионера уйдут из «Зенита»
13:34 · Россия. Премьер-лига
Тошич: «Чалов - лучший нападающий в России»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Не удивлён, что Кокорин стал лучшим в чемпионате Кипра»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Алании» Василенко: «У Лички европейский менталитет, он потянет топ-клуб»
13:07 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Не верю, что в России судьи работают на «Зенит»
Все новости
Рекомендуем