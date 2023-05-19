Пономарёв: «Не удивлён, что Кокорин стал лучшим в чемпионате Кипра»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам текущего сезона.

Ветеран признался, что успехи российского футболиста его не удивляют.

«Не удивлён, что Кокорин стал лучшим в чемпионате Кипра. Он игрок высокого класса. Кокорин нашёл себе нормальную команду и получат удовольствие от игры», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. В составе кипрской команды нападающий выступает на правах аренды, а принадлежит он итальянской «Фиорентине».