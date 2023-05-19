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Тренер «Алании» Василенко: «У Лички европейский менталитет, он потянет топ-клуб»

19 Мая 2023 • 13:17 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
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20.05 16:30

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о своих отношениях с наставником «Оренбурга» Марцелом Личкой.

Специалист заявил, что у него с чешским тренером сложились прекрасные дружеские отношения. По словам Василенко, они регулярно общаются на различные футбольные темы.   

«У Марцела европейский менталитет – он говорит всё, как есть. Из-за этого у нас и сложились такие отношения. Потянет ли он топ-клуб? Думаю, что да. Марцел – сильный специалист, который может ставить игру, у него своя философия», — цитирует Василенко Sport24.

После 27 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч команда Лички проведёт завтра, 20 мая, против «Зенит». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко Оренбург Марцел Личка
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