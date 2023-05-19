Рианчо: «Не верю, что в России судьи работают на «Зенит»

Испанский специалист Рауль Рианчо, поработавший главным тренером московского «Спартака», высказался о работе российских судей.

«Думаю, что они не хуже европейских. Ощущал ли предвзятость к какой-то команде, например, к «Зениту»? Я не верю, что в России судьи работают на «Зенит»!» - передает слова тренера Legalbet.

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России в нынешнем сезоне. Этот титул стал для «сине-бело-голубых» пятым подряд.

В следующем матче Премьер-лиги подопечные Сергея Семака встретятся на выезде с «Оренбургом». Поединок состоится в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.