«Галатасарай» отказался от игрока «Спартака»

Журналист турецких СМИ Мехмет Озджан высказался касательно потенциального трансфера нигерийского полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в стамбульский «Галатасарай».

«Галатасарай» не заинтересован в подписании Мозеса. У Виктора был не очень успешный период в «Фенербахче», так что сейчас в его переходе нет смысла», - передает слова журналиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Мозес защищает цвета «народной команды» с лета 2021 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В текущем сезоне Премьер-лиги Виктор принял участие в семи матчах, отметившись двумя забитыми мячами.