Червиченко: «В чемпионате Абхазии успех Кокорина был бы ещё более ошеломительный»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на признание нападающего «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам текущего сезона.

«В чемпионате Абхазии успех был бы ещё более ошеломительный», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 32-летний Кокорин провёл за «Арис» 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что за кипрскую команду россиянин выступает на правах аренды и продолжает принадлежать итальянской «Фиорентине», в которую должен будет вернуться ближайшим летом.

Помимо игры за «Арис» и Фиорентину», Кокорин известен по своим выступлениям в «Динамо», «Спартаке», «Зените» и «Сочи». В составе петербургской команды нападающий выигрывал чемпионат России.