4 клуба претендуют на защитника «Локомотива»

Защитник московского «Локомотива» Евгений Морозов находится в сфере интересов сразу четырех российских клубов. Как сообщил в социальных сетях инсайдер Иван Карпов, оформить трансфер 22-летнего игрока хотят «Рубин», «Ахмат», «Ростов» и «Крылья Советов».

Журналист отмечает, что «железнодорожники» возьмут защитника на первый летний сбор, после которого будет принято решение о его будущем в команде.

В нынешнем сезоне Морозов выступает на правах аренды за воронежский «Факел». Евгений принял участие в 25 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.