Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался об успехах «Зенита» в чемпионате России.

Напомним, после победы над «Спартаком» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ команда из Санкт-Петербурга в пятый раз подряд выиграла чемпионат России. По мнению Мирзова, если в РПЛ ничего не изменится, «Зенит» так и будет побеждать.

«Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

После 27 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 11 очков. До конца сезона командам осталось провести по три игры.