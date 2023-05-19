Уилкшир поддерживает расширение РПЛ

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался касательно возможного расширения Российской премьер-лиги до 18 участников.

«Расширение лиги - позитивный момент для футболистов, каждый хочет играть как можно больше матчей. Я позитивно отношусь к этой инициативе, уверен, мое мнение поддержат и болельщики, для них это выгодно», - передает слова Уилкшира издание «РБ Спорт».

В настоящий момент в Российской премьер-лиге выступают 16 команд. Чемпионом досрочно стал петербургский «Зенит». На втором месте располагается московский ЦСКА, а топ-3 замыкает «Ростов».