Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оливейра рассказал, что будет делать «Зенит» в случае ухода легионеров

19 Мая 2023 • 11:14 Комментировать

Тренер Вильям де Оливейра, который входит в штаб Сергея Семака в петербургском «Зените», высказался насчет возможного ухода из клуба легионеров.

«Если легионеры уйдут, будут другие футболисты, с которыми мы будем работать точно так же, как делаем это сейчас. Мы работаем прежде всего с теми, кто у нас есть. У нас одна команда», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» могут покинуть лидеры команды Малком и Клаудиньо. Интерес к первому проявляет французский «ПСЖ», а ко второму – бразильский «Палмейрас».

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России, завоевав титул в пятый раз подряд.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вильям де Оливейра
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 14:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.78 3.80 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
12:06 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «В чемпионате Абхазии успех Кокорина был бы ещё более ошеломительный»
11:47 · Кубок России
Тарханов: «В матче с «Уралом» удача была на стороне «Краснодара»
11:37 · Россия. Премьер-лига
4 клуба претендуют на защитника «Локомотива»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Зенит» будет чемпионом и семь раз подряд, если в РПЛ ничего не изменится»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир поддерживает расширение РПЛ
11:14 · Россия. Премьер-лига
Оливейра рассказал, что будет делать «Зенит» в случае ухода легионеров
10:44 · Россия. Премьер-лига
Попов: «Динамо» должно показать, почему их не устроила игра при Йокановиче»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Кайо: «Жизнь в России очень хороша»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Федун любит «Спартак» и болеет за нас»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз: «Если российские клубы сейчас не играют в еврокубках, то какая разница, какое место занимать в РПЛ?»
09:14 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «ЦСКА сейчас выглядит предпочтительнее «Спартака»
07:23 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, кем «Зенит» может заменить Малкома
00:20 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «ЦСКА будет достаточно ничьей в игре со «Спартаком»
18 Мая
22:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для игры с ЦСКА
21:41 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «На каждую игру Это’О просил две бутылки колы»
Все новости
Рекомендуем