Оливейра рассказал, что будет делать «Зенит» в случае ухода легионеров

Тренер Вильям де Оливейра, который входит в штаб Сергея Семака в петербургском «Зените», высказался насчет возможного ухода из клуба легионеров.

«Если легионеры уйдут, будут другие футболисты, с которыми мы будем работать точно так же, как делаем это сейчас. Мы работаем прежде всего с теми, кто у нас есть. У нас одна команда», - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» могут покинуть лидеры команды Малком и Клаудиньо. Интерес к первому проявляет французский «ПСЖ», а ко второму – бразильский «Палмейрас».

Петербургский клуб досрочно стал чемпионом России, завоевав титул в пятый раз подряд.