Зиньковский: «Федун любит «Спартак» и болеет за нас»

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о бывшем владельце «красно-белых» Леониде Федуне.

«Федун сказал, что хоть официально он больше и не в клубе, но продолжает смотреть матчи, болеет за нас, будет и дальше ходить на стадион. Он любит «Спартак» и продолжит его любить», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Напомним, что летом прошлого года Федун продал полный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл».

За три тура до завершения сезона «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся со столичным ЦСКА.