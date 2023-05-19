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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: «Федун любит «Спартак» и болеет за нас»

19 Мая 2023 • 10:01 Комментировать

Хавбек московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о бывшем владельце «красно-белых» Леониде Федуне.

«Федун сказал, что хоть официально он больше и не в клубе, но продолжает смотреть матчи, болеет за нас, будет и дальше ходить на стадион. Он любит «Спартак» и продолжит его любить», - передает слова полузащитника издание Sport24.

Напомним, что летом прошлого года Федун продал полный пакет акций «Спартака» компании «Лукойл».

За три тура до завершения сезона «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В ближайшем поединке подопечные Гильермо Абаскаля встретятся со столичным ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Антон Зиньковский
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