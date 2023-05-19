Есть ли жизнь без Малкома: Что случится с «Зенитом», если бразилец уйдёт

Ближайшим летом Малком может покинуть «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, как это скажется на питерцах.

Сейчас ходит много разговоров о том, что Малком может покинуть «Зенит». Сам бразилец публично говорил, что хотел бы вновь сыграть в Лиге чемпионов, а когда питерский клуб вновь сможет выступить в еврокубках, пока непонятно. Предстоящий сезон станет уже вторым, когда наши команды не будут допущены УЕФА. Мы можем надеяться, что хоть в сентябре 2024 года российские клубы вернутся, но предпосылок к этому пока нет. Понятно, что спортсмен, чья карьера не такая длинная, едва ли готов долго ждать.

Если Малком покинет «Зенит», это, безусловно, будет ударом как для питерской команды, так и для всей Премьер-лиги. Очевидно, что в нынешних реалиях заменить его игроком сопоставимого уровня просто невозможно. Малком приходил в «Зенит» из «Барселоны», если кто забыл. Сейчас представить себе, что какой-то футболист покинет топовый чемпионат ради даже очень выгодного контракта в России, невозможно. Конечно, можно найти замену в Южной Америке, но опять же сложно себе представить, чтобы игрок уровня Лиги чемпионов выбрал Россию. Либо «Зенит» должен предложить просто нереальный контракт, как в своё время это делали китайские клубы, переманивая футболистов. Однако вряд ли в текущей экономической ситуации питерцы смогут платить баснословные миллионы.

В случае ухода бразильца «Зениту» придётся заменить его менее статусным игроком. На самом деле, даже сейчас в питерской команде в принципе есть футболисты, которые уж на уровне Премьер-лиги смогут играть вполне достойно. Даже как-то подзабылось, что прошлым летом в Санкт-Петербург перебрался Зелимхан Бакаев. Экс-спартаковец по позиции как раз и может заменить Малкома. Однако разница в уровне очевидна. Показательно, что Бакаев в текущем розыгрыше Премьер-лиги провёл жалкие 307 минут – чуть больше трёх полных матчей за весь турнир. Он даже в Кубке России чаще действовал на поле.

Не так давно появилась информация, что «Зенит» может этим летом скупить практически всех лучших российских игроков из внутреннего чемпионата. Речь прежде всего о Сергее Пиняеве из «Локомотива». Воспитанник «Чертаново», правда, всё же привык действовать слева, но представить его на другом фланге атаки вполне можно. Как говорилось выше, «Зенит» может кого-то и купить на эту позицию.

Тем не менее можно смело дать прогноз, что любой игрок, который заменит Малкома, не выдаст результат бразильца текущего сезона. Просто невозможно себе представить, чтобы кто-то сумел стать лидером «Зенита» и наколотить 23 гола. То есть в любом случае питерцы станут слабее конкретно в этой позиции. Возможно, Сергей Семак чуть перестроит игру. В конце концов в этом сезоне «Зенит» в некотором роде зависел от Малкома, как и любая команда от своего лидера. Теперь же питерцам предстоит искать новую точку опоры в своём футболе.

Насколько уход Малкома повлияет на перспективы «Зенита» вновь выиграть чемпионат? Наверное, если Санкт-Петербург покинет только он один, то это точно не станет фатальным. «Сине-бело-голубые» намного сильнее всех своих оппонентов, поэтому вряд ли уход одного Малкома всё разрушит. В конце концов «Зенит» точно не зависит от него настолько, чтобы всё рухнуло. Совсем иной расклад будет, если вместе с Малкомом питерцев покинут Клаудиньо, Вендел, Барриос. В этом случае «Зениту» сохранить свой титул точно будет тяжело.

С другой стороны, уровень российского чемпионата стремительно падает. В любом случае остальные отечественные клубы тоже рискуют потерять своих нынешних легионеров, которых заменить будет довольно сложно. В минувшем сезоне мы видели, как «Динамо», «Спартак», «Краснодар» хоть и находили укрепление за рубежом, не получали футболистов достойного уровня.

Уход Малкома станет ударом, но конкурентам точно не стоит рассчитывать, что «Зенит» после этого станет слабее настолько, чтобы с ним было легко конкурировать. С другой стороны, будет интереснее наблюдать, как Сергей Семак станет перестраивать футбол своей команды.

Роман Андреев