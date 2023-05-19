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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, кем «Зенит» может заменить Малкома

19 Мая 2023 • 07:23 Комментировать

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался по поводу возможного ухода бразильского нападающего Малкома из петербургского «Зенита» по окончании текущего сезона.

«После ухода Малкома питерцы, безусловно, попробуют заменить его футболистом из топ-5 ведущих лиг. Я уверен, что в Россию приедут талантливые и перспективные игроки», - передает слова агента Metarating.ru.

Малком защищает цвета петербургского коллектива с 2019 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В текущей кампании бразилец провел 33 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Паулу Барбоза Малком Филипе
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