Кокорин – лучший игрок чемпионата Кипра в сезоне-2022/23

Форвард «Ариса» из Лимасола Александр Кокорин стал лауреатом премии Ассоциации футболистов Кипра и признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23. Вестью в своём телеграм-канале делится официальное русскоязычное сообщество футбольного клуба «Арис».

Напомним, что в рамках кипрского национального первенства на счету Кокорина 13 голов и шесть ассистов в текущем сезоне. Их он оформил в 28 официальных матчах в форме этого кипрского топ-клуба.

Права на россиянина, напомним, всё ещё принадлежат итальянской «Фиорентине». Арендное соглашение Кокорина с «Арисом» завершится в конце текущего сезона.

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