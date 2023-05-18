Тарханов назвал подходящий клуб для Зелимхана Бакаева

Российский тренер Александр Тарханов не сомневается, что игроку атаки питерского «Зенита» Зелимхану Бакаеву необходимо сменить клуб после неудачного дебютного сезона в стане питерцев. Одним из вариантов продолжения карьеры для полузащитника специалист видит «Ростов» - молодую сенсационную команду текущего сезона РПЛ.

«Игрок-то он хороший, ему комфортно будет, если он найдет свою команду и попадет к своему тренеру. Возможно, ему бы подошел «Ростов», - цитирует Тарханова Betonmobile.

Напомним, что в текущем сезоне на счету 26-летнего игрока всего три гола и два ассиста в 26 проведённых за питерский «Зенит» матчах Премьер-лиги.

Быстров: «Бакаеву рановато полировать лавку»