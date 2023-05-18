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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов назвал подходящий клуб для Зелимхана Бакаева

18 Мая 2023 • 21:18 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Российский тренер Александр Тарханов не сомневается, что игроку атаки питерского «Зенита» Зелимхану Бакаеву необходимо сменить клуб после неудачного дебютного сезона в стане питерцев. Одним из вариантов продолжения карьеры для полузащитника специалист видит «Ростов» - молодую сенсационную команду текущего сезона РПЛ.

«Игрок-то он хороший, ему комфортно будет, если он найдет свою команду и попадет к своему тренеру. Возможно, ему бы подошел «Ростов», - цитирует Тарханова Betonmobile.

Напомним, что в текущем сезоне на счету 26-летнего игрока всего три гола и два ассиста в 26 проведённых за питерский «Зенит» матчах Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Александр Тарханов Зелимхан Бакаев
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