В «Енисее» заявили о получении лицензии на участие в стыковых матчах

В красноярском «Енисее» готовы к возможному участию в стыковых матчах за право выступить в следующем сезоне в Российской премьер-лиге. По информации главного тренера команды Алексея Ивахова, клуб более подробно объявит о получении лицензии РФС-1 об этом чуть позже.

«Подтверждаю информацию, более подробные комментарии клуб даст завтра», - цитирует Ивахова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что шансы «Енисея» на участие в «стыках» довольно высоки. Сибирский клуб с 49 баллами идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги, отрываясь от пятого места на три балла.

«Енисей» выступал в РПЛ в сезоне-2018/19.