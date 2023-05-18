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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полуяхтов рассказал о главной мотивации «Оренбурга» на матч с «Зенитом»

18 Мая 2023 • 19:19 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов рассказал о главной мотивации своей команды на грядущий матч РПЛ с питерским «Зенитом». Напомним, что команды встретятся 20 мая, это суббота. Встреча пройдет в рамках 28 тура РПЛ.

«Главная мотивация — это матч первого круга, так как мы проиграли со счётом 0:8. Вторая мотивация – наши болельщики. Также перед самим собой каждый в команде должен быть честен», - цитирует Полуяхтова «Матч ТВ».

Напомним, что матч первого круга между командами, который состоялся на «Газпром Арене», завершился невероятной победой питерцев – 8:0.

На данный момент «Оренбург» идёт на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Зенит» уже как два тура назад обеспечил себе чемпионство.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Оренбург Владимир Полуяхтов
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ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
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