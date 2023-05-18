Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Минин – о Ренане: «Зениту» повезло взять его вовремя»

18 Мая 2023 • 18:53 Комментировать
Оренбург
...
Зенит
1 3.60 X 4.00 2 1.90
20.05 16:30

Российский комментатор Станислав Минин полагает, что питерский «Зенит» в будущем сможет выручить отличные деньги за своего молодого защитника Роберта Ренана. Он, напомним, является игроком молодёжной сборной.

«Зениту» повезло, клуб успел взять игрока, который был интересен европейским клубам. Если он продолжит прогрессировать, его захотят приобрести, притом за хорошие деньги», - цитирует Минина «Матч ТВ».

Ренан перебрался в стан питерцев минувшей зимой, перейдя из бразильского «Коринтианса». Игроку всего лишь 19 лет, а Transfermarkt уже оценивает его в 7 млн евро – неплохо для игрока РПЛ.

Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан Станислав Минин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
20:16 · Россия. Премьер-лига
Гришин видит отставку Йокановича после 27 тура РПЛ бессмысленной
20:16 · Россия. Премьер-лига
Колосков: ЦСКА выглядит увереннее «Спартака»
20:09 · Россия. Премьер-лига
В «Енисее» заявили о получении лицензии на участие в стыковых матчах
20:03 · Россия. Премьер-лига
Боков уверен в победе ЦСКА над «Спартаком»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Ионов рассказал о своём будущем
19:31 · Россия. Премьер-лига
Турецкий журналист: «Ни один топ-клуб Турции не возьмёт Мозеса»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: Если Джикия не сыграет с ЦСКА — это потеря для «Спартака»
19:25 · Россия. Премьер-лига
В «Фенербахче» высказались о подписании Мозеса
19:19 · Россия. Премьер-лига
Полуяхтов рассказал о главной мотивации «Оренбурга» на матч с «Зенитом»
19:11 · Россия. Первая лига
Тренер «Алании» Василенко — о проблемах со стадионом: «Мы кайфуем от футбола, давайте сосредоточимся на этом»
18:59 · Кубок России
Сперцян рассказал, почему «Краснодар» смог выйти в Суперфинал Кубка России
18:53 · Россия. Премьер-лига
Минин – о Ренане: «Зениту» повезло взять его вовремя»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Александр Жуков: «Тренерскую чехарду в «Спартаке» нужно прекратить»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «У ЦСКА в дерби со «Спартаком» есть право на ошибку»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Литвинов рассказал, какие действующие российские игроки являются для него примером
Все новости
Рекомендуем