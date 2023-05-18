Минин – о Ренане: «Зениту» повезло взять его вовремя»

Российский комментатор Станислав Минин полагает, что питерский «Зенит» в будущем сможет выручить отличные деньги за своего молодого защитника Роберта Ренана. Он, напомним, является игроком молодёжной сборной.

«Зениту» повезло, клуб успел взять игрока, который был интересен европейским клубам. Если он продолжит прогрессировать, его захотят приобрести, притом за хорошие деньги», - цитирует Минина «Матч ТВ».

Ренан перебрался в стан питерцев минувшей зимой, перейдя из бразильского «Коринтианса». Игроку всего лишь 19 лет, а Transfermarkt уже оценивает его в 7 млн евро – неплохо для игрока РПЛ.

Малком и Клаудиньо не покинут «Зенит»