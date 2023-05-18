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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал, когда закончится гегемония «Зенита» в РПЛ

18 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Оренбург
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Зенит
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20.05 16:30

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о гегемонии «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Чемпионство «Зенита» закономерно. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» оформил чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. На данный момент отрыв подопечных Сергея Семака от идущего на втором месте ЦСКА составляет 11 зачетных баллов.

В этом сезоне «сине-бело-голубым» осталось провести три матча: с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Илья Геркус
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ОРЕНБУРГ ЗЕНИТ
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