Геркус рассказал, когда закончится гегемония «Зенита» в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о гегемонии «Зенита» в Российской премьер-лиге.

«Чемпионство «Зенита» закономерно. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Можно ли прервать гегемонию «Зенита»? Конечно. Это последний год», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

«Зенит» оформил чемпионский титул за четыре тура до конца сезона. На данный момент отрыв подопечных Сергея Семака от идущего на втором месте ЦСКА составляет 11 зачетных баллов.

В этом сезоне «сине-бело-голубым» осталось провести три матча: с «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».