Григорий Иванов: «Ганчаренко ни разу не намекал нам, что хочет уйти»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов порассуждал о будущем главного тренера его команды Виктора Ганчаренко.

«У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу даже не намекал, что хочет уйти. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов, у нас есть направления для роста и развития», - заявил Иванов «Спорт-Экспрессу», добавив, что у белорусского специалиста с командой действующий контракт.

Напомним, что при этом известном специалисте «Урал» смог показать великолепную серию без поражений в официальных матчах с середины сентября – по середину марта. Лишь весной уральцы сдали и сыграли семь матчей кряду в РПЛ без побед. В Кубке России «Урал» Ганчаренко дошёл до финала Пути регионов, где вчера уступил путёвку в Суперфинал турнира «Краснодару».