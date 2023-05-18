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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Григорий Иванов: «Ганчаренко ни разу не намекал нам, что хочет уйти»

18 Мая 2023 • 18:19 Комментировать
Крылья Советов
...
Урал
21.05 14:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов порассуждал о будущем главного тренера его команды Виктора Ганчаренко.

«У нас интересная команда, хороший город, люди любят футбол. Виктор Михайлович ни разу даже не намекал, что хочет уйти. Надеемся, что с Гончаренко мы добьемся определенных успехов, у нас есть направления для роста и развития», - заявил Иванов «Спорт-Экспрессу», добавив, что у белорусского специалиста с командой действующий контракт.

Напомним, что при этом известном специалисте «Урал» смог показать великолепную серию без поражений в официальных матчах с середины сентября – по середину марта. Лишь весной уральцы сдали и сыграли семь матчей кряду в РПЛ без побед. В Кубке России «Урал» Ганчаренко дошёл до финала Пути регионов, где вчера уступил путёвку в Суперфинал турнира «Краснодару».

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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