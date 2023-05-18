Орлов объяснил, почему из Мостового не получится хороший тренер

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой пошёл учиться на тренера. Известный комментатор Геннадий Орлов уверен, что экс-игрок «Сельты» не будет успешен на тренерском поприще. Комментатор постарался аргументировать своё мнение.

«Он любит себя в футболе, а не футбол в себе. Всё его поведение в эфире, которое мы наблюдаем много лет, - это, в основном, прославление самого себя. Посмотрите на поведение Семака, сравните. Что ж ты о себе говоришь все время?» - вопрошает Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Хорошо, что он пойдёт учиться, но я не вижу, что из него получится тренер», - такими словами завершил Орлов свой комментарий.

Александр Мостовой завершил футбольную карьеру посреди 2005 года. Он известен главным образом по выступлениям в Испании за «Сельту».