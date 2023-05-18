В «Оренбурге» высказались о возможном переходе Веры в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что представитель аргентинского футболиста уже успел обсудить с московским клубом потенциальный переход.

«Никаких официальных обращений в клуб не поступало», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

26-летний Вера выступает за «Оренбург» с начала текущего сезона. В общей сложности в футболке российского клуба полузащитник успел провести 28 матчей, забить один гол и отдать шесть результативных передач. Рыночная стоимость футболиста сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.