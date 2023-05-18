Полузащитник «Оренбурга» Вера может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику «Оренбурга» Лукасу Вере.

По информации Sport24, представитель 26-летнего аргентинца уже общался с руководством московского клуба. Также отмечается, что в «Локомотив» могут перейти и одноклубники Веры Брайан Мансилья и Габриэль Флорентин.

Напомним, Вера перешёл в «Оренбург» в июле прошлого года из клуба «Ланус». В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник провёл 25 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2,5 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт 20 мая против «Зенита». Начало — в 16:30 по московскому времени.