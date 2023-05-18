Тарасов звал Дзюбу в Медиалигу

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов сообщил о том, что он приглашал Артёма Дзюбу в команду «Родина Медиа», которая выступает в Медиалиге.

«Дзюба не хочет, я его звал. Он сказал: «Мне в «Локо» хорошо пока». Ещё поиграть хочет в футбол», - сказал Тарасов, чьи слова приводит телеграм-канал «Крысева | Медиа футбич».

Тарасов отметил, что будет пытаться пригласить Дзюбу хотя бы на один матч плей-офф Медиалиги.

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Стороны уже обсуждают продление трудового соглашения. За «железнодорожников» Дзюба провёл 11 матчей, в которых забил восемь голов.