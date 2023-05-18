«Спартак» готовит топ-трансфер – названа сумма

«Спартак» строит планы на трансферное лето. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», руководители «Лукойла» поставили перед клубом задачу – подписать качественного футболиста за сумму в 15-20 миллионов евро. Это достаточно большие деньги для российского футбола в нынешних реалиях.

Новичок должен соответствовать нескольким критериям: это должен быть статусный футболист с именем из европейского чемпионата в возрасте до 27 лет. «Спартак» понимает, что для конкуренции с «Зенитом» клубу нужны игроки высокого уровня.

Отмечается, что статусного новичка «Спартак», вероятно, подпишет на позицию атакующего полузащитника или нападающего. Именно на эти позиции «красно-белые» ищут игрока за рубежом.