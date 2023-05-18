«Динамо» оштрафовали из-за Йокановича – тренер уже уволен

На выходных «Динамо» с треском провалило домашний матч Премьер-лиги против «Ахмата». «Бело-голубые» потерпели поражение со счётом 0:3, после чего Славиша Йоканович был уволен с должности главного тренера.

Йоканович после поражения пропустил флеш-интервью и пресс-конференцию. Как следствие, «Динамо» было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Такое решение принял КДК РФС.

Ещё 20 тысяч рублей «Динамо» заплатит за выход Йокановича на поле. Сам тренер должен выплатить 30 тысяч рублей.

Ближайший матч чемпионата России «Динамо» проведёт в субботу, 20 мая, – против «Торпедо» на выезде.