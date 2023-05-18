В «Спартаке» назвали сроки, в которые «Вест Хэм» должен рассчитаться за аренду Крала

В начале апреля «Спартак» проинформировал общественность о том, что ФИФА обязала «Вест Хэм» заплатить «красно-белым» сумму и проценты по аренде полузащитника Алекса Крала. Дмитрий Зеленов, который в московском клубе возглавляет пресс-службу, высказался о сроках погашения задолженности.

«Та сторона запросила полный текст решения. На время изготовления полного текста решения срок был приостановлен. 45 дней считаются с 28 апреля», - сказал Зеленов, чьи слова приводит ТАСС.

Получается, что «Вест Хэм» должен рассчитаться со «Спартаком» до 12 июня.

Добавим, что «Спартак» проведёт ближайший матч 21 апреля – против ЦСКА на своём поле.