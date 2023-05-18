Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кукуляк не будет судить в ближайшее время после ошибки против «Спартака»

18 Мая 2023 • 14:45 Комментировать

В четверг было объявлено, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза выявила грубую ошибку арбитра Евгения Кукуляка в матче «Химки» - «Спартак». ЭСК установила, что Кукуляк ошибочно удалил с поля футболиста московской команды Даниила Денисова.

Напомним, что удаление Денисова случилось в концовке первого тайма. Игра в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.

Комментарий по поводу ситуации с Кукуляком дал Павел Каманцев, который возглавляет судейский департамент РФС.

«Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернётся? Возвращение больше зависит от работы его коллег», - сказал Каманцев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РФС Евгений Кукуляк Павел Каманцев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
15:36 · Россия. Премьер-лига
Массажист Кокорина: «При Александре в «Динамо» Захарян заиграл бы лучше»
15:29 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» оштрафовали из-за Йокановича – тренер уже уволен
15:20 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир: «Отставка Йокановича стала для меня неожиданностью»
14:51 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» назвали сроки, в которые «Вест Хэм» должен рассчитаться за аренду Крала
14:45 · Россия. Премьер-лига
Кукуляк не будет судить в ближайшее время после ошибки против «Спартака»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Жалоба Газизова на отказ в выплате Федуном 89 млн рублей отклонена
14:31 · Россия. Премьер-лига
Турецкие клубы проявляют интерес к полузащитнику «Спартака» Мозесу
14:16 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «В матче ЦСКА и «Спартака» будет решаться всё»
14:14 · Россия. Премьер-лига
Семак назвал задачу «Зенита» на остаток сезона
14:10 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о кадровых проблемах в «Зените»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Семак допускает, что Малком ещё сыграет за «Зенит» в этом сезоне
14:02 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «В дерби наступает «час икс» для Абаскаля»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Мы сошли с подиума, и наш путь на подиум начался снова»
13:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо допустил свой уход из клуба
13:14 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем