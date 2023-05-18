Кукуляк не будет судить в ближайшее время после ошибки против «Спартака»

В четверг было объявлено, что экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза выявила грубую ошибку арбитра Евгения Кукуляка в матче «Химки» - «Спартак». ЭСК установила, что Кукуляк ошибочно удалил с поля футболиста московской команды Даниила Денисова.

Напомним, что удаление Денисова случилось в концовке первого тайма. Игра в итоге завершилась вничью со счётом 1:1.

Комментарий по поводу ситуации с Кукуляком дал Павел Каманцев, который возглавляет судейский департамент РФС.

«Как и ранее в других подобных ситуациях, Евгений Кукуляк попадёт в ротацию, то есть не будет получать назначения в ближайшее время. Когда он вернётся? Возвращение больше зависит от работы его коллег», - сказал Каманцев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».