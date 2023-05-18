Жалоба Газизова на отказ в выплате Федуном 89 млн рублей отклонена

Шамиль Газизов, который в своё время занимал пост генерального директора «Спартака», требовал с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Суд отказал Газизову в выплате Федуном этой суммы. Осталась без удовлетворения и последовавшая жалоба нынешнего гендиректора «Уфы».

«Шестой кассационный суд Самары сегодня поставил точку в споре о бонусе-расписке Леонида Федуна, жалоба осталась без удовлетворения, соответственно, процесс окончен», - сказала ТАСС юрист Татьяна Завьялова, которая в этом деле представляла бывшего владельца «Спартака».

Напомним, что Шамиль Газизов отработал на должности генерального директора «Спартака» всего лишь пять месяцев. С тех пор функционер разбирается с Федуном и клубом в юридической плоскости.