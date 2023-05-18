Семак назвал задачу «Зенита» на остаток сезона

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, сложно ли ему настраивать футболистов на оставшиеся матчи сезона. Как известно, питерцы уже обеспечили себе титул чемпиона России.

«Нет, настраивать не сложно: будем выходить и стараться побеждать в каждом матче. Те игроки, которые играли не так много, как им хотелось бы, получат дополнительную возможность сыграть. В остальном - в обычном режиме. Каждый матч - новая история, в каждом матче мы хотим побеждать», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

В трёх заключительных турах Премьер-лиги России «Зенит» будет играть против «Оренбурга», «Сочи» и «Факела». Первые две игры из этого списка будут гостевыми, а заключительная – домашней.

Добавим, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Все эти пять титулов «сине-бело-голубые» завоевали под руководством Семака.