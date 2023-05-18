Семак рассказал о кадровых проблемах в «Зените»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча чемпионата России против «Оренбурга» высказался о кадровых проблемах.

«Если говорить по фамилиям, то есть небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление - это те игроки, участие которых под вопросом. Точно не смогут сыграть Родригао и Малком, Малком - по семейным обстоятельствам», - сказал Семак, чьи слова приведены на официальном сайте «Зенита».

Как известно, Малком отправился в Бразилию из-за рождения ребёнка.

Матч «Оренбург» - «Зенит» стартует 20 мая в 16:30 по московскому времени. Питерцы уже не имеют турнирной мотивации – полторы недели назад они обеспечили себе пятый подряд чемпионский титул.

Семак допускает, что Малком ещё сыграет за «Зенит» в этом сезоне